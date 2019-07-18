Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»

Кандидата в депутаты муниципального совета МО «Екатерингофский» Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии. Его подозревают в поломке двери.

Горожанко сообщил ЗАКС.Ру, что пришел в администрацию к 18-30 на заседание ИКМО в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. Он уточнил, что его пригласили по телефону за полтора часа до начала заседания.

- Я приехал к указанному времени на Измайловский, 10. Это администрация района. На входе мне сказали, что никакого заседания нет, что оно уже закончилось, никто меня не примет и внутрь не пустит. Я сказал, что я член комиссии с правом совещательного голоса и имею право проходить, - рассказал Горожанко.

Узнав от представителя ЛДПР, что председатель комиссии находится у себя в кабинете, он решил пройти внутрь и попросить копию решений заседания ИКМО.

- Мне сделали копии. Пока их печатали на принтере, вбежал мужик какой-то непонятный и просто силой меня вытолкал. Был еще один мужик непонятный в синей кофте. Насколько я понял, он из отдела законности и безопасности Адмиралтейского района. Они мне сказали, ты никуда не пойдешь, ты сидишь в коридоре и ждешь полицию. Попробовал пройти, они силу применяли, заблокировали меня в коридоре и я не мог выйти, - продолжил член комиссии.

По словам Горожанко, когда через 15 минут приехала полицейские, заблокировавшие его мужчины сообщили, что он сломал какую-то дверь.

- Это полный бред, - прокомментировал обвинение задержанный.

Позже Горожанко доставили в 38 отделение полиции.

Руководитель муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев написал в Twitter, что заявление на Горожанко написала руководитель ИКМО «Екатерингофский» Ксения Недбайло. Дозвониться до Недбайло ЗАКС.Ру не удалось.

Напомним, ранее стало известно, что Горизбирком на состоявшимся 18 июля заседании не стал рассматривать жалобы незарегистрированных кандидатов на ИКМО «Екатерингофский».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.