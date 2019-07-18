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18 июля, 20:56

ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома недвижимость на берегу моря в Хорватии

фото ЗакС политика ФБК нашел у семьи главы Мосгоризбиркома недвижимость на берегу моря в Хорватии

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у семьи главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова две квартиры в Хорватии на 330 тысяч евро.

По данным ФБК, жена и сын Горбунова владеет в Хорватии фирмой IKA ASTRA, и недвижимость в городе Ика принадлежит этой фирме. Речь идет о пятикомнатной и двухкомнатной квартирах общей площадью почти 200 кв. м. в доме на берегу Адриатического моря.

Подобная недвижимость не упоминается в декларации Горбунова о доходах. Все прописанные в ней квартиры его супруги расположены в России. Доход Горбунова за 2018 год – 10,5 млн рублей, его супруги – 3,76 млн.

В Москве 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму. Ряду кандидатов – в том числе сотрудникам ФБК Любови Соболь, Ивану Жданову, политику Дмитрию Гудкову, муниципальному депутату Илье Яшину и другим – отказали в регистрации. Кандидаты настаивают на незаконности этого решения избиркома, с 14 июля в Москве проходят акции в их поддержку.

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