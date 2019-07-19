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13:30

"Взломать будет сложно": Беглов рассказал, как подъезды защитят от ходоков по крышам

фото ЗакС политика "Взломать будет сложно": Беглов рассказал, как подъезды защитят от ходоков по крышам

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов, беседуя с журналистами, вновь поднял тему об экскурсиях по городским крышам, передает "Интерфакс".

Озабоченность врио связана с тем, что подобного рода развлечения - часто, имеющие под собой коммерческую основу - опасны как для гидов, так и для экскурсантов. Более того, шагающие по кровле граждане портят её, в связи с чем образуются протечки, досаждающие жителям домов.

"Сколько замков не навешивай - спиливают болгаркой, все равно ходят. Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения", - пообещал врио губернатора.

Напомним, ранее Законодательное собрание Петербурга приняло законопроект, предусматривающий штрафы для организаторов нелегальных экскурсий на крышах. Автором инициативы выступил единоросс Денис Четырбок.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:10    
Давно пора. Если сами придурки не понимают, то надо как с психбольными - принудительное запрещение.

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