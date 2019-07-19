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15:03

Топонимическая комиссия ждет предложений о том, какую улицу наименовать в честь Алферова

фото ЗакС политика Топонимическая комиссия ждет предложений о том, какую улицу наименовать в честь Алферова

В топонимической комиссии Петербурга ждут предложений горожан о том, какую безымянную улицу следует наречь в честь знаменитого российского физика, лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова, поделился с "Петербургским дневником" член организации Алексей Ерофеев.

"Не хотелось бы, чтобы имя Алфёрова получил какой-то небольшой безымянный проезд. Считаю, что это должна быть широкая, светлая улица, которая будет соответствовать образу Жореса Ивановича, масштабу его личности, а он космический", - считает Ерофеев.

Историк уточнил, что к следующему заседанию бюро комиссии, которое пройдёт в начале сентября, строительный блок Смольного предоставит планы новых кварталов, среди которых наверняка найдётся улица, которой можно присвоить имя знаменитого физика.

Ранее, напомним, Владимир Путин поручил правительству Петербурга рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски академику.

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16:03    
Переименовать надо площадь Сахарова-национал-предателя своей Родины!

15:23    
ленинский проспект ПО ЕГО УБЕЖДЕНИЯМ ВПОРУ

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