Украинский суд оставил Кирилла Вышинского под стражей Суд в Киеве продлил срок содержания под стражей для бывшего главреда РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского, передает ТАСС. В СИЗО он пробудет до 19 сентября. Вышинский, напомним, был арестован в столице Украины в конце мая прошлого года по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Власти Киева полагают также, что он принимал активное участие в аннексии Крымского полуострова. Ранее сегодня, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил Москве одновременный обмен пленниками: Киев отдает России Вышинского, Россия - режиссера Олега Сенцова. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен