Украина предложила РФ "синхронно" освободить Вышинского и Сенцова

Киев призвал Москву одновременно освободить из мест заключения бывшего главу РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, известила у себя в Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", - написала Мендель.

Не так давно пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что освобождение Вышинского стало бы "прекрасным первым шагом" для заложения основ новой российско-украинской кооперации: "В целом любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться".

Вышинский, напомним, был арестован в Киеве в конце мая по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Власти Киева полагают также, что он принимал активное участие в аннексии Крымского полуострова.

Сенцов обвинен в ведении террористической деятельности в РФ. Он отбывает свой 20-летней срок в отдаленной колонии на Ямале. В 2018 году режиссер 140 дней держал голодовку. Голодая, он требовал от российских властей выпустить из мест лишения свободы всех украинских политзаключенных.