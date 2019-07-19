ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряет 64 процента россиян

Деятельностью президента Владимира Путина на его посту довольны чуть менее двух третей россиян - 64,3 процента. Это выявил последний по времени опрос, проведенный ВЦИОМ.

В свою очередь, работой премьер-министра Дмитрия Медведева остались довольны 37,8 процента респондентов.

В симпатии к партии "Единая Россия", о которой принято говорить как о партии власти, признались перед социологами 32,3 процента интервьюируемых граждан.

Общественное мнение замеряли с 8 по 14 июля.

Ранее, 12 июля, ВЦИОМ сообщал о рекордном падении популярности единороссов: их рейтинг упал ниже уровня 2006 года, составив 32,2 процента.