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Новости

17:49

ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряет 64 процента россиян

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Деятельность Путина одобряет 64 процента россиян

Деятельностью президента Владимира Путина на его посту довольны чуть менее двух третей россиян - 64,3 процента. Это выявил последний по времени опрос, проведенный ВЦИОМ.

В свою очередь, работой премьер-министра Дмитрия Медведева остались довольны 37,8 процента респондентов.

В симпатии к партии "Единая Россия", о которой принято говорить как о партии власти, признались перед социологами 32,3 процента интервьюируемых граждан. 

Общественное мнение замеряли с 8 по 14 июля.

Ранее, 12 июля, ВЦИОМ сообщал о рекордном падении популярности единороссов: их рейтинг упал ниже уровня 2006 года, составив 32,2 процента.

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20:18    
20:05. Как не своим? Там ужасное стихийное бедствие...Президент с народом в трудные часы и он конкретно помогает жителям Иркутской области! По-моему, очень достойно! Всем силовикам, чиновникам приказал оставаться в зоне бедствия и помогать людям!!!

20:14   Бордунов  
Деятельность ВЦИОМ одобряет 64% Путина.

20:05    
не своим делом занимается с завалами

18:25    
64% поддержки и одобрения народа - это очень прилично, даже много! А как не уважать Путина, если, к примеру, сегодня он "разбирает завалы" после наводнения в Иркутской области, помогая десяткам тысяч россиян, а какой-нибудь козёл пиво пил бы в Барвихе или виски...

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