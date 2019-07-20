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14:40

В Москве начался митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

фото ЗакС политика В Москве начался митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

В Москве на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг за регистрацию независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

По данным проекта «Белый счетчик», к 14:30 на митинг пришли более 10 тысяч участников, еще много людей остаются у рамок металлодетектеров. Неподалеку на стройке что-то загорелось, дым шел в сторону митинга. По данным Telegram-канала Avtozak LIVE, начальник охраны утверждает, что причиной стала сварка.

В Москве с 14 июля продолжались пикеты против снятия независимых кандидатов с выборов. 14 июля прошла крупная акция у Мосгоризбиркома. После 20:00 полиция начала жестко вытеснять участников акции и задерживать их, в том числе применяя физическую силу. Некоторым активистам понадобилась помощь медиков. В числе задержанных оказались Яшин и еще один кандидат, Любовь Соболь.

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