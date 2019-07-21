СМИ Туркменистана сообщили о кончине главы страны Бердымухамедова

Ряд СМИ Туркменистана - преимущественно, оппозиционных - известили о смерти главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. При этом никакой официальной информации о вероятном инциденте не поступало - провластные медиа и аппарат президента молчат.

Бердымухамедов в течение уже длительного времени не появлялся на публике. Периодически пресса распространяла сведения о возможных проблемах со здоровьем национального туркменского лидера. Существует и альтернативная версия событий: якобы у матери Бердымухамедова имеются проблемы со здоровьем, поэтому он большую часть времени проводит с ней.

Бердымухамедов стал во главе Туркменистана в 2006 году. Президент известен своими нестандартными увлечениями: например, учил генералов метанию ножей, играл на гитаре и читал рэп со своим сыном.