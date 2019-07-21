Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

19:26

Посольство Туркменистана опровергло слухи о кончине Бердымухамедова

фото ЗакС политика Посольство Туркменистана опровергло слухи о кончине Бердымухамедова

В посольстве Туркменистана в России заявили, что появившаяся в СМИ информация о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности, сообщает ТАСС

"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", - цитирует ТАСС неназванного представителя посольства.

Ранее СМИ Туркменистана со ссылкой на свои источники сообщали о возможной кончине Бердымухамедова. Якобы он в течение длительного времени не появлялся на публике. 

Гурбангулы Бердымухамедов родился в 1957 году. Он побеждал на выборах главы Туркменистана в 2007, 2012 и 2017 году. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:26 Посольство Туркменистана опровергло слухи о кончине Бердымухамедова

18:15 Петербург назвали одним из самых трудолюбивых городов

17:40 СМИ Туркменистана сообщили о кончине главы страны Бердымухамедова

16:30 Сотни залпов праздничного салюта прогремят в честь дня ВМФ   1

15:42 На выборах в Раду лидирует партия Зеленского "Слуга народа"   1

14:50 Албин посоветовал Беглову сменить команду политэкспертов-"фуфлыжников"

13:45 Мэр Кунгура пожаловался прокурорам на родителей детей-инвалидов, надевших идентичные футболки   2

12:45 "Вплоть до уголовного дела": Беглов пообещал сурово наказывать организаторов стихийных свалок

11:36 "Система, пронизанная коррупцией": На Украине стартовали досрочные выборы в Верховную раду   2

10:36 Ввязавшегося в потасовку зампреда правительства Сахалина отправили в отставку

20 июля, 18:11 Муниципал: ГИК не удовлетворил жалобы выдвиженцев на ИКМО «Гагаринское»   2

20 июля, 17:38 Полиция задержала семь участников митинга за свободные выборы в Москве   7

20 июля, 17:05 Муниципал: ГИК отменил отказ ИКМО "Дворцовый округ" регистрировать Грязневич на выборах

20 июля, 16:51 Муниципал: ГИК не удовлетворил жалобы "яблочников" на отказы в регистрации на выборах в МО «Морской»

20 июля, 16:22 Муниципал: ГИК зарегистрировал представителей Партии роста кандидатами в депутаты МО «Георгиевский»

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru