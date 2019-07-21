Посольство Туркменистана опровергло слухи о кончине Бердымухамедова

В посольстве Туркменистана в России заявили, что появившаяся в СМИ информация о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", - цитирует ТАСС неназванного представителя посольства.

Ранее СМИ Туркменистана со ссылкой на свои источники сообщали о возможной кончине Бердымухамедова. Якобы он в течение длительного времени не появлялся на публике.

Гурбангулы Бердымухамедов родился в 1957 году. Он побеждал на выборах главы Туркменистана в 2007, 2012 и 2017 году.