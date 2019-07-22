Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:57

Максим Шевченко: Навальный мастерски апеллирует к морали и совести

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Навальный мастерски апеллирует к морали и совести

Публицист Максим Шевченко оценил выступления политиков на московском митинге, посвященном необходимости честных выборов, с точки зрения ораторских способностей каждого трибуна. В этом аспекте, подчеркнул он, заметно опережают остальных двое людей, бравших слово - руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и глава муниципального совета депутатов "Красносельский" Илья Яшин, которого не допустили до выборов в Мосгордуму. По словам эксперта, те приемы, что использует в своих речах Навальный, выдают в нем "хорошую школу", которую он прошел на стажировке в Соединенных штатах Америки.

"Я встречал эту технологию в харизматических церквях, он обращается к душе, совести человека, использует идиоматические и метафорические выражения. Апеллирует к любви в духе апостола Павла и одновременно к Любови Соболь", - отметил он на авторском YouTube-канале.

По словам Шевченко, Яшин и Навальный - профессионалы и мастера ораторского искусства, а последний удостоился от него еще и символического титула "безусловного морального лидера протеста".

По данным организаторов, в санкционированной властями демонстрации поучаствовала 21 тысяча москвичей, потребовавших регистрации оппозиционных кандидатов. Митинг омрачили семь задержаний. Блогер Илья Варламов заметил, что многие росгвардейцы были плохо обуты.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:55    
Собаки Навальный с Яшиным лают, а караван-Россия идёт вперёд!!!

12:29    
Так это и хорошо. Если Шевченко знает про школы, то , вероятно, и он там обучался.
Хорошие навыки на хорошее дело.
У Навального и Яшина слова не расходятся с делом, как у "патриотов" от Единой России.

12:27   Игорь  
При том, что у Алешки
Её почти-то нет.
Кому он свет в окошке -
Большой, большой секрет.

12:12    
Перемен требуют наши сердца! России нужен новый Сталин для наведения жёсткого порядка в стране, роста экономики и боевой мощи вооружённых сил, увеличения социальных благ для трудового народа и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
14:00 В России решили разрешить зэкам работать на крупных предприятиях

13:58 Стала известна зарплата, которую будут получать в колонии Кокорин и Мамаев

13:35 Марии Мотузной выплатят 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

13:15 Яшин предложил Собянину проявить политическую мудрость   1

13:11 Музей Ахматовой ищет средства для установки памятных досок в честь поэтессы

12:47 Эсеры предлагают ввести парламентский контроль за расходами ряда госкомпаний

12:41 Директора ФБК Ивана Жданова задержали у мэрии Москвы   1

12:23 Фронтмен рок-группы Lumen поддержал со сцены активистов Шиеса

12:22 "Забракованные" кандидаты в Мосгордуму собираются всю неделю пикетировать у мэрии   1

11:57 Максим Шевченко: Навальный мастерски апеллирует к морали и совести   4

11:50 Счетная палата зафиксировала нарушения на 134 млн рублей при возмещении судебных издержек

11:35 Варламов обратил внимание на рваные ботинки росгвардейцев, дежуривших на митинге

11:22 На один из домов Невского вывесили баннер "Жандармы - цепные псы самодержавия"   1

11:01 Работы по реконструкции Лиговского путепровода обещают возобновить

10:34 Партия Зеленского "Слуга народа" получит большинство мандатов в Раде нового созыва   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru