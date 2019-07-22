Максим Шевченко: Навальный мастерски апеллирует к морали и совести

Публицист Максим Шевченко оценил выступления политиков на московском митинге, посвященном необходимости честных выборов, с точки зрения ораторских способностей каждого трибуна. В этом аспекте, подчеркнул он, заметно опережают остальных двое людей, бравших слово - руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный и глава муниципального совета депутатов "Красносельский" Илья Яшин, которого не допустили до выборов в Мосгордуму. По словам эксперта, те приемы, что использует в своих речах Навальный, выдают в нем "хорошую школу", которую он прошел на стажировке в Соединенных штатах Америки.

"Я встречал эту технологию в харизматических церквях, он обращается к душе, совести человека, использует идиоматические и метафорические выражения. Апеллирует к любви в духе апостола Павла и одновременно к Любови Соболь", - отметил он на авторском YouTube-канале.

По словам Шевченко, Яшин и Навальный - профессионалы и мастера ораторского искусства, а последний удостоился от него еще и символического титула "безусловного морального лидера протеста".