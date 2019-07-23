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15:18

Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

фото ЗакС политика Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

Центризбирком тщательно расследует все жалобы и обращения незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, если Мосгоризбирком по итогу рассмотрения не допустит их до выборов, передает «Новая газета» со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Об этом Памфилова заявила на встрече с недопущенными до выборов независимыми кандидатами. Среди присутствовавших были Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Юлия Галямина, Сергей Митрохин, Анастасия Брюханова, Александр Соловьев, Константин Янкаускас и Любовь Соболь. Они требовали провести эту встречу с 14 июля, после того, как Мосгоризбирком отказал им в регистрации на выборах. С этого момента в Москве прошли несколько акций в поддержку незарегистрированных кандидатов.

По ее словам, если Мосгоризбирком по итогу рассмотрения жалоб кандидатов не допустит их до выборов, то ЦИК тщательно расследует все жалобы и обращения. 

«Мне все равно, какой кандидат политической ориентации. Думаете, мне нравится текущее [избирательное] законодательство? Мы столько раз о него спотыкались! Но ЦИК не имеет права законодательной инициативы», – сказала Памфилова.

Отдельно Памфилова говорила о политике Алексее Навальному, отрицая, что он «продавил» ее на встречу с кандидатами.

 

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