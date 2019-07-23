ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу экс-полковника-миллиардера Захарченко

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал жалобу, поданную бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко на изъятие у него имущества в ходе следствия, необоснованной, передает РАПСИ.

С заявлением в Страсбургский суд обратился адвокат экс-силовика Александр Горбатенко. Кроме Захарченко в ЕСПЧ подали жалобы и его родственники, возмутившись тем, что и у них изъяли практически всё имущество в пользу государства.

Ранее Верховный суд РФ отказался передать для рассмотрения на судебном заседании кассационную жалобу защиты полковника.

Напомним, Захарченко был арестован в 2016 году. При задержании у него изъяли огромные суммы денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей, а также несколько квартир, автомобилей и машиномест. Объяснить происхождение денег и имущества экс-полковник затруднился.

1 декабря 2017 года все средства Захарченко были переданы в госбюджет. Сумма стала самой крупной, обращенной когда-либо в доход государства.

10 июня 2019 года бывшего силовика приговорили к 13 годам колонии и 117 млн рублей штрафа по обвинению в коррупции и взятках.