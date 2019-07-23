Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

17:59

ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

фото ЗакС политика ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела очередное заседание 23 июля. В частности, ГИК принял решения по жалобам шести выдвиженцев от КПРФ на ИКМО «Васильевский», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что кандидаты-коммунисты представили документы о партийном выдвижении без указания округа выдвижения. Среди таких желающих стать мундепами - бывший глава этого МО Николай Смоктий. Помимо недостатков в партийных документах, он, по мнению комиссии, неверно заполнил графу о судимости, заявил Зацепа. Член ГИК уточнил, что Смоктий имел судимость и погасил её в 2002 году. Согласно закону, кандидат обязан был указать эту информацию в документах о выдвижении, добавил Зацепа. В итоге Горизбирком не удовлетворил жалобы представителей КПРФ.

Представители КПРФ получили отказы в регистрации в ИКМО «Васильевский» 13 и 14 июля. Решения местной комиссии желающие стать мундепами намерены оспорить в суде. 

Николай Смоктий был депутатом МО “Васильевский” (ранее назывался МО № 8) с 1998 по 2014 год. В то время он состоял сначала в “Справедливой России”, а затем в “Единой России”. Несколько лет был руководителем муниципалитета. В 2014 году Смоктий шел на муниципальные выборы самовыдвиженцем и проиграл команде единоросса Константина Чебыкина, через два года ставшего депутатом Законодательного собрания. В 2019 году Смоктий был выдвинут в округе от КПРФ. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

23 июля 2020, 18:10 Кандидата в мундепы от “Единой России” лишили полномочий в избирательной комиссии

17:06 ИКМО «Новоизмайловское» пообещала выдать кандидату копию отказа в регистрации в 30-дневный срок

16:28 ГИК отправил на пересмотр отказы в регистрации оппозиции в ИКМО «Екатерингофский»

13:15 Главу МО “Нарвский округ” хотят снять с выборов за агитацию в муниципальной газете

22 июля, 21:50 “Почему вы так боитесь нас допустить?”: Федор Горожанко о выборах в “Коломне” и “Екатерингофском”

22 июля, 18:18 ИКМО "Екатерингофский" зарегистрировала кандидатом в мундепы координатора "Весны"

22 июля, 17:45 ГИК оставил в силе отказ в регистрации выдвиженцам в МО "Сампсониевское"

22 июля, 17:13 Горизбирком отменил отказ в регистрации кандидату от ЕР после заступничества его однопартийца-члена ГИК

22 июля, 14:27 Федор Горожанко: Мне предложили деньги за отказ от участия на выборах

20 июля, 17:05 ГИК отменил отказ ИКМО "Дворцовый округ" регистрировать Грязневич на выборах

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:40 Собранный в Петербурге робот "Фёдор" прибыл на Байконур для отправки в космос

18:19 Вишневский обжалует в Горсуде отказ в регистрации кандидатом в губернаторы

18:10 Беглов считает необходимым увеличить количество рабочих мест на границе с Ленобластью

17:59 Муниципал: ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

17:54 КГИОП признал сад дачи композитора Рубинштейна региональным памятником культуры   1

17:33 Столичное МВД просит москвичей воздержаться от нового митинга по выборам в МГД   1

17:06 Муниципал: ИКМО «Новоизмайловское» пообещала выдать кандидату копию отказа в регистрации в 30-дневный срок

17:05 После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

16:41 Власти Поморья пообещали исполнить поручение Путина и провести соцопрос о Шиесе

16:28 Муниципал: ГИК отправил на пересмотр отказы в регистрации оппозиции в ИКМО «Екатерингофский»   1

16:19 ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу экс-полковника-миллиардера Захарченко

15:59 Памфилова назвала политической борьбой регистрацию кандидатов на выборы в Мосгордуму   3

15:52 Вавилина о ситуации с парком на Смоленке: “Это победа всех жителей Васильевского острова”  

15:51 Бывшего чиновника Смольного оштрафовали за взятки яйцами и маслом

15:18 Памфилова пообещала кандидатам в Мосгордуму не оставить без внимания их жалобы на отказы в регистрации

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru