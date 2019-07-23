ГИК не помог коммунистам с регистрацией в ИКМО «Васильевский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия провела очередное заседание 23 июля. В частности, ГИК принял решения по жалобам шести выдвиженцев от КПРФ на ИКМО «Васильевский», передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что кандидаты-коммунисты представили документы о партийном выдвижении без указания округа выдвижения. Среди таких желающих стать мундепами - бывший глава этого МО Николай Смоктий. Помимо недостатков в партийных документах, он, по мнению комиссии, неверно заполнил графу о судимости, заявил Зацепа. Член ГИК уточнил, что Смоктий имел судимость и погасил её в 2002 году. Согласно закону, кандидат обязан был указать эту информацию в документах о выдвижении, добавил Зацепа. В итоге Горизбирком не удовлетворил жалобы представителей КПРФ.

Представители КПРФ получили отказы в регистрации в ИКМО «Васильевский» 13 и 14 июля. Решения местной комиссии желающие стать мундепами намерены оспорить в суде.

Николай Смоктий был депутатом МО “Васильевский” (ранее назывался МО № 8) с 1998 по 2014 год. В то время он состоял сначала в “Справедливой России”, а затем в “Единой России”. Несколько лет был руководителем муниципалитета. В 2014 году Смоктий шел на муниципальные выборы самовыдвиженцем и проиграл команде единоросса Константина Чебыкина, через два года ставшего депутатом Законодательного собрания. В 2019 году Смоктий был выдвинут в округе от КПРФ.

София Саттарова