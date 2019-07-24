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Новости

10:54

В Госдуме предложили сделать платными курилки в аэропортах

фото ЗакС политика В Госдуме предложили сделать платными курилки в аэропортах

Депутаты Госдумы подготовят поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении курилок в аэропорты, собираясь сделать их платными, пишут «Известия».

По мнению первого зампреда комитета по охране здоровья Федота Тумусова, цена за вход в курилку должна состовлять 50-100 рублей. Следует правительству в отдельном нормативно-правовом акте установить технические условия содержания курительных комнат, отметил он. Так, по его словам, в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок.

Второе чтение законопроекта запланировано на осеннюю сессию, сообщил автор документа Сергей Боярский. Предложение по корректировке инициативы должны быть внесены до 14 августа. Сам Боярский считает, что делать вход в курилки платным – предложение спорное, и неясно, какой должна быть плата за вход.

Законопроект был принят в первом чтении в середине июля. Против идеи выступил Минтранс. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что это «вредно для здоровья».

Курилки из аэропортов убрали после введения антитабачного закона в 2013 году. Тогда курить запретили в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов госвласти, по делам молодежи, на рабочих местах, на городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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