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11:35

Навальному вменяют призывы к акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

фото ЗакС политика Навальному вменяют призывы к акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

Политику Алексею Навальному вменяют нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга) за призывы к несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. По ее словам, протокол пока не составлен.

Навального задержали утром 24 июля у его дома, когда он вышел на пробежку и собирался купить жене цветы по случаю ее дня рождения. Параллельно с ним задержали еще двух активистов, так же на выходе из домов.

Ранее Навальный выступал на согласованном митинге за честные выборы в Москве. Тогда он заявил, что в случае недопуска независимых кандидатов протестующие соберутся «у мэрии Москвы».

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14:15    
13:39 Не тупи, стиль не пропьёшь. Ты-то - не "Саша", точно.

13:39    
11-52 Привет, ясновидящий шизофреник ! Тебе кругом всё ещё мерещится "Саша" ? Бедняга ! Ну никак врачи не справятся с твоим недугом. Запустил ты , братец, своё здоровье, говорили тебе - алкоголь в неумеренных количествах до добра не доведёт. Не послушал совета врачей, теперь мучаешься "Сашей". И по ночам он к тебе приходит ? Плохи твои дела. Ты даже не понял, что ЛИЧНО тебе написано было - это НЕ САША и даже НЕ МУЖЧИНА ! Расскажи врачам про навязчивое имя "Саша" и свои страдания. Они изменят курс лечения и помогут. Ведь помогли тебе с таким же навязчивым словом "тролль" и "Пригожин", почти забыл их и легче стало !

12:33    
12:11 России нужно сменить заворовавшуюся клику олигархов, во главе с паханом, вычистить органы и суды, добиться равенства всех перед законом и дать возможность людям заняться делом без вымогательства взяток, рейдерства, подавления и крышевания. А с помощью митингов или чего ещё - вопрос десятый.

12:11    
12:00. России нужен жёсткий порядок, высочайшая ответственность чиновников и всех граждан в выполнении своих обязанностей, а не хаос митингов, шествий, собраний, мифических свобод и тд.! Долой буржуазный либерализм!

12:00    
Что за бредовое обвинение? Свободу собраниям, митингам и шествиям! Нет паразитам, укравшим 31ю ст. Конституции!

11:52    
Путинского лизоблюда Сашу (11:47) в парашу! Там ему самое место до конца жизни! Похоже Путину нравится с троллями играть в пополизалки, хотя он очень любит играть в кошки-мышки... Но везде беспредел...

11:47    
Прозападного экстремиста Навального на нары! Там ему самое место до конца жизни! Похоже Путину надоело с навальнистами играть в бирюльки, хотя он очень любит играть в кошки-мышки...Но всему есть предел...

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