Навальному вменяют призывы к акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы

Политику Алексею Навальному вменяют нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга) за призывы к несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. По ее словам, протокол пока не составлен.

Навального задержали утром 24 июля у его дома, когда он вышел на пробежку и собирался купить жене цветы по случаю ее дня рождения. Параллельно с ним задержали еще двух активистов, так же на выходе из домов.

Ранее Навальный выступал на согласованном митинге за честные выборы в Москве. Тогда он заявил, что в случае недопуска независимых кандидатов протестующие соберутся «у мэрии Москвы».