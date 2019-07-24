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Новости

12:34

Российское гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса

фото ЗакС политика Российское гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса

После того, как президент Владимир Путин оставил свою подпись под инициативой, облегчающей процедуру получения российского гражданства для жителей юго-востока Украины, обладателями паспортов стали 7 тысяч жителей Донбасса. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, на которого ссылается "Интерфакс". Еще 30 тысяч человек подали заявку на получение гражданства и ждут бюрократического решения.

Чиновник выразил готовность принять всех жителей регионов, частично контролируемых сепаратистами, и трудоустроить их, озвучив количество свободных вакансий - 47 тысяч.

На такого рода активность Кремля в апреле эмоционально отреагировал новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский, выступивший с резким заочным обращением к российскому лидеру.

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14:12    
Может нынешние власти наконец задумаются о проблемах россиян. И оставят в покое Украину, они сами всё решат и будут жить прекрасно, если наши власти туда перестанут лезть. А то это какая-то болезнь нашей  власти, хоть как нибудь ущипнуть   украинцев.

13:56    
Пускай едут в Санкт-Петербург. Тут Пригожин готовится дать команду всем своим, чтобы оформляли для приезжих с Донбасса постоянную регистрацию по своему паспортному адресу.

12:48    
47 тысяч вакантных мест только в одной области из 85 регионов! А русофобы всё воют, что работы в России нет...В этом году естественная убыль населения России будет в районе пол миллиона человек! Ужас!!! Потому Путину кровь из носа надо восполнить её за счёт новых граждан России, прежде всего, с Донбасса...Там миллионы желающих, но сменить гражданство это тяжёлый и длительный бюрократический процесс(проверки органов, масса справок и тд.)

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