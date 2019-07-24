Волков ответил на претензии телеведущего Соловьева

Заочная полемика между представителями Фонда борьбы с коррупцией и телеведущим Владимиром Соловьевым, которая началась после новейшего расследования, посвященного жизни последнего, продолжилась обстоятельным текстом одного из главных лиц ФБК Леонида Волкова. Основной тезис политика, сопровождаемый массой деталей, гласит, что, в отличие от него, Соловьеву есть что скрывать, из-за чего оппонент нервно ведет себя в социальных сетях.

"Как это так: когда ты зарабатываешь тем, что с утра до ночи рассказываешь про ужасы Гейропы, а сам перевез туда всю семью, переехал сам и платишь там налоги? Как это так: когда ты рассказываешь про два часа на дню про величие Путина и бесконечную любовь к родным березкам, а сам всеми корнями врос в итальянскую землю, и изменяешь пельменям с равиоли?", - приводится в тексте один из аргументов.

По утверждению Волкова, регулярные упреки в его адрес, связанные с якобы имеющимся у него видом на жительство в Люксембурге, много лет как утратили актуальность, из чего он делает вывод, что Соловьев - "очень плохой пропагандист". Посчитав, что он свои ответы на вопросы о своих богатствах предоставил, сподвижник Алексея Навального ожидает дальнейшей реакции телеведущего.