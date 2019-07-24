Ройзман признал умным ультиматум, который оппозиционеры поставили столичной мэрии

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман высоко оценил шаг, предпринятый москвичами, которых не допустили до выборов в столичный парламент и которые намерены митинговать в ближайший уик-энд в центре города. Участие в этой акции является для бывшего мэра Екатеринбурга публичным выражением гражданами чувства собственного достоинства.

"Пожалуй, впервые очень много разных течений и лидеров объединились в своем неприятии происходящего. Это очень сильный и грамотный ход. Кто-то назвал это ультиматумом, может быть это ультиматум, но это реальная, настоящая, честная политическая борьба", - считает Ройзман.

За призывы к акции, не получившей разрешения от московских властей, утром 24 июля задержали политика Алексея Навального, которому грозят очередные 30 суток административного ареста. На демонстрации ее организаторы - недопущенные кандидаты - собираются требовать своей регистрации и не советуют власти отказываться от диалога в этом направлении. Последний митинг в их поддержку собрал свыше 20 тысяч участников.