Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

15:23

«Коммунисты России» пригрозили ИКМО «Новоизмайловское» уголовной ответственностью

фото ЗакС политика «Коммунисты России» пригрозили ИКМО «Новоизмайловское» уголовной ответственностью

Петербургское отделение партии «Коммунисты России» намерено обратиться в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности члена избирательной комиссии МО «Новоизмайловское» Игоря Бельтюкова, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

Сотрудники ИКМО, в том числе Бельтюков, несколько дней не хотели выдавать представителю «Коммунистов России» Сергею Чеботареву копию отказа в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты. По мнению членов партии, таким образом было нарушено требование 38 статьи 67 Федерального закона. В статье говорится, что в случае отказа в регистрации кандидат или представитель избирательного объединения обязаны получить копию решения избирательной комиссии в течение суток. Это необходимо, чтобы кандидат успел оперативно обжаловать решение комиссии в суде или Горизбиркоме.

Коммунисты предоставили ЗАКС.Ру видеозапись своего разговора с Бельтюковым, состоявшегося, по их словам, 23 июля. Сотрудник ИКМО уверяет, что текст решения был отправлен Чеботареву по почте и отказывается выдавать копию документа.

«В Городском комитете партии отметили, что ИКМО, столь грубо нарушающее федеральный закон, работает в помещении районной администрации Московского района ( Московский пр, д.129) и следовательно все эти грубейшие нарушения происходят на глазах чиновников районной администрации Московского района», - говорится в заявлении партии.

«Коммунисты России» пообещали призвать районных руководителей к отставке, если те не вмешаются в ситуацию с их кандидатом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:26 Митинг за честные выборы начался со скандирования "Беглов - позор Петербурга"

18:56 Вместе с протестующими на площади Ленина появился писатель Стариков

17:13 В Петербурге началось обучение наблюдателей на выборах

17:05 Кандидаты в мундепы от Партии роста вызвали полицию, чтобы попасть в МО “Георгиевское”

16:34 На выборы в МО «Сергиевское» допустили только единороссов и некоторых самовыдвиженцев

16:28 ИКМО “Смольнинское” вновь рассмотрит вопрос о регистрации независимых кандидатов

15:59 Стороннику штаба Навального предложили уволиться из-за политических взглядов

14:47 Большинство «объединенных демократов» пошли на выборы самовыдвиженцами или от «Справедливой России»

14:11 Против петербургских ИКМО подали более 120 исков

13:21 Глава ЦИК обратится в Верховный суд из-за нарушений на муниципальных выборах в Петербурге

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:54    
Там все такие же, исторически сложившаяся мафия, под "крышей" администрации и "единой россии". Что "гагаринское", что "московская застава".

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:26 Митинг за честные выборы начался со скандирования "Беглов - позор Петербурга"   1

19:03 Тихонова предложила установить видеонаблюдение на тех "дачных" участках, где это возможно

18:56 Вместе с протестующими на площади Ленина появился писатель Стариков

18:39 Член СПЧ Брод намерен предложить ГИКу создать рабочую группу по "дачным" участкам

18:09 Милонов поспособствовал созданию социального такси в Шушарах

17:42 Жителя Новокузнецка оштрафовали за комментарий о Путине к новости о штрафе за оскорбление Путина

17:13 В Петербурге началось обучение наблюдателей на выборах   1

17:05 Муниципал: Кандидаты в мундепы от Партии роста вызвали полицию, чтобы попасть в МО “Георгиевское”   1

16:53 Диспетчеру "Теплосети" предъявили новое обвинение по делу о смерти людей при прорыве трубы   1

16:34 На выборы в МО «Сергиевское» допустили только единороссов и некоторых самовыдвиженцев   4

16:28 Муниципал: ИКМО “Смольнинское” вновь рассмотрит вопрос о регистрации независимых кандидатов

16:23 Украинская сторона заявила о договоренности по возвращению арестованных в РФ моряков   2

15:59 Муниципал: Стороннику штаба Навального предложили уволиться из-за политических взглядов   1

15:57 Среднюю зарплату в Архангельской области эксперты оценили в 50 тысяч рублей

15:28 В СПЧ назвали полной чушью возбуждение дела о помехах работе Мосгоризбиркома   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru