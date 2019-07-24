На выборы в МО «Сергиевское» допустили только единороссов и некоторых самовыдвиженцев

Горизбирком в письме в петербургское отделение ЛДПР сообщил, что у него нет полномочий проверить подлинность очередей в ИКМО «Сергиевское», из-за которых никто из оппозиционных действующей власти кандидатов не смог зарегистрироваться кандидатами в муниципальные депутаты.

«Сообщаем, что у Санкт-Петербургской избирательной комиссии отсутствуют другие законные способы осуществить проверку всех обстоятельств, поскольку подтверждение или опровержение фактических обстоятельств отнесено законодательством РФ к полномочиям правоохранительных и судебных органов», - говорится в письме Горизбиркома.

По словам члена ЛДПР Александра Устименко, ранее в ИКМО никак не реагировали на рекомендации ГИК принять их кандидатов. Выдвиженцы не могли попасть в избирательную комиссию из-за того, что место в очереди перед ними ежедневно занимали молодые люди спортивного телосложения. Представители КПРФ даже ночевали у комиссии, но попасть внутрь так и не смогли.

В результате ИКМО зарегистрировала только всю команду единороссов, состоявщую из 20 человек. Трое из них затем утратили статус выдвинутых кандидатов. Кроме того, до выборов допустили 15 самовыдвиженцев, в том числе выпускницу «Фабрики звезд» Юлию Михальчик. В последнее время Михальчик неоднократно выступала для жителей Московского района, на праздниках, организованных местными единороссами.

Жалобы ЛДПР представители Горизбиркома перенаправили следователям и в прокуратуру.

Напомним, в период выдвижения кандидатов в депутаты МО «Сергиевское» доходило до драк. Глава Горизбиркома Виктор Миненко называл нарушения в местном ИКМО «вопиющими».

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