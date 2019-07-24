Диспетчеру "Теплосети" предъявили новое обвинение по делу о смерти людей при прорыве трубы

Следственный комитет завершил расследование гибели двух человек при прорыве трубы на Измайловском проспекте, диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову ужесточили объявление, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на адвоката Александра Борзова.

По словам Борзова, Емельянову предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности ведения работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В ближайшие дни дело передадут в суд, Емельянов не признает вину, добавил адвокат.

28 сентября 2018 года кипяток при прорыве трубы на Измайловском проспекте затопил антикафе «Типичный Питер». Погибли двое молодых людей – Максим Шустров и Андрей Начинкин. В Смольном на их гибель отреагировали с опозданием.

Емельянову вменяли то, что он не принял меры, чтобы выяснить причины резкого увеличения давления в день трагедии и снижения расхода воды, тем самым нарушив правила технической эксплуатации тепловых сетей. При этом другие, например, представители «Справедливой России», видят причину трагедии не в действиях диспетчера, а в том, что технические службы продлили срок эксплуатации уже изношенной трубы до 2020 года.