Соратник Старикова попытался прорваться к микрофону во время митинга за честные выборы

Участник организации "Патриоты великого Отечества" Анатолий Петрунин выскочил на сцену во время митинга за честные выборы после одного из выступлений. Он успел подскочить к микрофону и представиться, после чего его сначала попросили уйти, а затем силой оттащили от сцены.

Стоявший неподалеку скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик крикнул: "Дайте человеку слово".

Ранее Дацик тоже пытался договориться с организатором акции Красимиром Врански, чтобы ему предоставили слово. Позже он просил у кинорежиссера и кандидата в губернаторы Владимира Бортко, чтобы тот передал ему микрофон во время своего выступления. Бортко отказался.

Всего в акции на площади Ленина, по оценке корреспондента ЗАКС.Ру, участвует порядка 3000 человек. У некоторых из митингующих полиция забрала не понравившиеся ей плакаты, а также маркеры и губную помаду.

Сергей Еремеев

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