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Новости

19:54

Соратник Старикова попытался прорваться к микрофону во время митинга за честные выборы

фото ЗакС политика Соратник Старикова попытался прорваться к микрофону во время митинга за честные выборы

Участник организации "Патриоты великого Отечества" Анатолий Петрунин выскочил на сцену во время митинга за честные выборы после одного из выступлений. Он успел подскочить к микрофону и представиться,  после чего его сначала попросили уйти, а затем силой оттащили от сцены.

Стоявший неподалеку скандально известный боец ММА Вячеслав Дацик крикнул: "Дайте человеку слово".

Ранее Дацик тоже пытался договориться с организатором акции Красимиром Врански, чтобы ему предоставили слово. Позже он просил у кинорежиссера и кандидата в губернаторы Владимира Бортко, чтобы тот передал ему микрофон во время своего выступления. Бортко отказался.

Всего в акции на площади Ленина, по оценке корреспондента ЗАКС.Ру, участвует порядка 3000 человек. У некоторых из митингующих полиция забрала не понравившиеся ей плакаты, а также маркеры и губную помаду.

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Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:44    
Питер за Амосова!

20:21    
Стариков - идейный, убеждённый провокатор. Всех этих "патриотов великих отечеств", "нодовцев", "сербовцев", "младогадов", "наших", "идущих вместе" и т.д. лепят за деньги госбюджета наймиты олигархов с одной целью: травли политических противников режима. Такое уже в нашей истории было. "Черносотенцев" также кормили при последнем царе, за погромы, убийства и другие проявления верноподданических чувств. В результате, и царя расстреляли, и бывшее членство у черносотенцев было потом надёжной "путёвкой в лагерь".

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