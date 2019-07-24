Толпа предложила Бортко сняться с губернаторских выборов

Криками "Снимайся!" и "Спойлер!" встретили выступление режиссера и кандидата в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимира Бортко некоторые участники митинга за честные выборы, начавшегося на площади Ленина вечером 24 июля.

"Мы вместе", - обратился Бортко к толпе.

Во время его выступления крики возобновились, и режиссеру из-за этого даже пришлось ненадолго прерваться.

До Бортко лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Борис Вишневский призвал всех соперников временного главы города Александра Беглова сняться с губернаторских выборов. Врио губернатора он при этом назвал "Шариковым".

Идею Вишневского приняли не все. Некоторые участники акции приветствовали выступление Бортко апплодисментами.

В то же время, руководитель петербургского муниципального штаба Алексея Навального Александр Шуршев отметил, что митинг за честные выборы поддержали все кандидаты в губернаторы - кроме Беглова.

Всего в акции участвует не менее 3000 человек. Многие из них попали на площадь Ленина уже после начала митинга из-за тщательного досмотра, который устроила полиция. У некоторых участниц акции полицейские забрали губные помады, объяснив, что те могут нарисовать ими что-то на плакатах.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.