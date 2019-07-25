Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

9:49

Суд оштрафовал журналиста из Якутска за "негативное воздействие на подсознание читателей"

фото ЗакС политика Суд оштрафовал журналиста из Якутска за "негативное воздействие на подсознание читателей"

Горсуд Якутска оштрафовал корреспондента «Якутск Вечерний» Михаила Романова на 30 тысяч рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ недостоверной информации, создавшее угрозу жизни или здоровью граждан) из-за статьи с упоминанием пыток ФСБ, передает «Интерфакс».

Поводом стала статья Романова о похищении и избиении научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета Антона Аммосова. Романов утверждал, что его задержали и пытали сотрудники ФСБ за комментарии в соцсетях о взрыве в офисе ФСБ в Архангельске. По версии следствия, в статье были «скрытые вставки», и это «воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние» - это относилось к фразе из статьи о том, что каждый может попасть в подобную ситуацию, и что власть «читает все комментарии на форумах».

Новая ч. 9 ст. 13.15 КоАП была введена президентом Владимиром Путиным 18 марта. Теперь за распространение недостоверной общественно значимой информации грозят штрафы и блокировки.

При чтении законопроекта в Госдуме были внесены поправки, выводящие из-под ответственности «традиционные медиа» - зарегистрированные СМИ. У них есть так называемое «право на ошибку»: им дадут возможность самим удалить фейковую новость.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:44    
Надо опротестовать решение суда. Такая цензура неприемлема. Журналистам просто хотят заткнуть рты, и тогда правды вообще не услышим. Будут одни праздники освещаться и парады по зомбоящику, чтобы поднять энтузиазм и хорошее настроение электората.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:15 Гудков о допросе в СК: Следователь сказал, что будет какой-то "сюрприз"

13:01 На Левашовском кладбище открыли мемориал в честь репрессированных в СССР татар

12:54 Задержан подозреваемый в убийстве Елены Григорьевой

12:51 Член Горизбиркома: На выборах губернатора Петербурга смогут проголосовать 200 тысяч дачников   1

12:48 Муниципал: Суд не вернул ОИКам МО «Балканский» их полномочия

12:36 Студенты МГУ "под окнами ректора" потребовали свободы для Азата Мифтахова

12:31 Суд арестовал директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети   1

11:59 Горсуд подтвердил отказ Вишневскому в регистрации кандидатом в губернаторы   1

11:56 Памфилова призвала полицию действовать корректно на фоне ночных обысков у кандидатов в Мосгордуму   1

11:39 Без задержаний и почти без провокаций: Митинг за честные выборы в Петербурге   2

11:20 Суд закрыл аэропорт имени Летова в Омской области   1

10:55 СПЧ проведет встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму   1

10:19 Кандидат в депутаты Мосгордумы Соболь получила повестку на допрос в полицию   1

9:49 Суд оштрафовал журналиста из Якутска за "негативное воздействие на подсознание читателей"   1

9:28 Муниципал: Грязневич зарегистрировали кандидатом в депутаты в МО "Дворцовый округ"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru