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12:31

Суд арестовал директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети

фото ЗакС политика Суд арестовал директора лагеря "Холдоми", где при пожаре погибли дети

Солнечный суд Хабаровского края арестовал директора лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» Максима Кузнецова на два месяца по делу о пожаре, в котором погибли дети, передает ТАСС. Под стражей Кузнецов останется до 22 сентября.

Более 20 палаток в лагере загорелись вечером 22 июля. Погибли четверо детей. Причиной трагедии могла стать неисправность обогревателя.

Кузнецова подозревают в нарушении ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По этому же делу проходит владелец лагеря Виталий Бурлаков. Также было возбуждено дело по ч. 3 ст. 293 УК (халатность) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности УМЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.

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13:16   Саша  
В России огромнейшая смертность детей по вине взрослых, и это при том, что идёт стремительное падение новорождённых...В РСФСР в Советское время рождались примерно 3 миллиона ребятишек в год, даже при Путине совсем недавно около 2 миллионов, а в этом году будет лишь 1,5 миллиона новорождённых...УЖАС!!! И вообще в РСФСР к концу 1991 г. численность населения была 150 миллионов, а сейчас 146 миллионов и это с воссоединённым Крымом(2,5 миллиона чел.).То есть за 28 лет "демократии" и капитализма население России сократилось(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) на 6,5 миллионов человек(с Крымом на 4 миллиона)!!!!!!! Так на хрена нам этот проклятый капитализм, когда русские вымирают миллионами, приближаясь к нулю??? А, к примеру, при социализме, при великом Сталине население РСФСР в год росло на 1,5-2 миллиона человек!!!! Гипотетически Россия с 1991г. при капитализме потеряла миллионов 50!!!!!!!!!!! Для спасения русского и других народов России надо на её просторы срочно возвращать СОВЕТСКУЮ власть, социализм!!!

12:44    
Детей топят, жгут, губят массово в ДТП, травят тухлой едой в садиках и школах, насилуют...А всё потому, что в буржуазной России либеральный бардак, порождающий безответственность, халатность, безнаказанность и тд. Вот этот директор лагеря знал бы, что его расстреляют, если дети погибнут, то он бы ночь не спал, а ходил вокруг палаток, оберегая сон детей...И такой бардак у нас везде!

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