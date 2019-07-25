Студенты МГУ "под окнами ректора" потребовали свободы для Азата Мифтахова

Бывшие и нынешние учащиеся Московского государственного университета провели акцию в поддержку пребывающего под арестом аспиранта вуза Азата Мифтахова, которого обвиняют в попытке поджога столичного отделения "Единой России".

Как сообщают участники действа в паблике "Протестный МГУ", "под окнами ректора" была выложена надпись #FreeAzat.

"«Аспирант МГУ уже полгода находится в СИЗО: якобы он был среди тех, кто год назад разбил окно офиса партии „Единая Россия“. Полгода за разбитое окно - это абсурд. [Ректор МГУ Виктор] Садовничий совмещает пост ректора МГУ с членством в высшем совете „Единой России“, он может и должен требовать освобождения аспиранта", - манифестируют участники акции.

Напомним, Мифтахова обвиняют в хулиганстве: якобы он участвовал в нападении на офис столичных единороссов в 2018 году. Тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Молодой человек останется в СИЗО до 7 августа.

Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента. Фигурантом этого дела он стал после другого разбирательства: изначально Мифтахова подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство.

Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером.