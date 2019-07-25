Шестуна вернули из психдиспансера в больницу при СИЗО

Пребывающего под арестом бывшего руководителя подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна, накануне принудительно отправленного в психдиспансер, возвратили обратно в больницу при следственном изоляторе, поделилась с "МБХ медиа" Юлия Шестун.

"Я вчера приехала в Кащенко. Там долго принимали решение. Дежурный врач сказал, что Александра не приняли - его осмотрели три специалиста, которые не нашли оснований для госпитализации. После этого, по словам правозащитников и адвоката, Александра отвезли в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы", - рассказала Шестун, добавив, что готовит жалобу на насильственное помещение её мужа в психдиспансер.

Накануне прибывшие в "Матросскую тишину" врачи констатировали, что экс-чиновника - на фоне его уже третьей голодовки - необходимо поместить в психбольницу.

Напомним, возбужденное против него уголовного дело Шестун считает политическим заказом и категорически не признает свою вину. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится с лета 2018 года. До того он поддержал "антимусорные" митинги, с которыми и связывает свои неприятности.

Ранее неравнодушные его судьбе граждане обратились за помощью в ПАСЕ и Европарламент.