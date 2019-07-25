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15:00

МГИК окончательно отказала Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

фото ЗакС политика МГИК окончательно отказала Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рассмотрев апелляцию независимого кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, рабочая группа Мосгоризбиркома решила окончательно отказать ей в регистрации. 

В знак протеста юрист Фонда борьбы с коррупцией заявила, что намеревается продолжить объявленную ей ранее голодовку уже в стенах МГИК.

"Продолжаю голодовку, в здании Мосгоризбиркома. Требую встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Именно она говорила о необходимости соблюдения законности при перепроверке подписей. Готова лично вручить ей настоящую почерковедческую экспертизу. И требую от нее конкретных решений", - пишет Соболь у себя в Twitter.

В случае, если МГИК откажет всем "забракованным" кандидатам, они выйдут на новую акцию протеста 27 июля.

Накануне за призывы к участию в несанкционированном мероприятии на 30 суток арестовали политика Алексея Навального и координатора его столичного штаба Олега Степанова.

Ночью, помимо Соболь, прошли обыски и у других незарегистрированных кандидатов - Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Юлии Галяминой. Всех их вызвали на допрос в полицию.

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