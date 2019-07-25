Оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы обыскали и вызвали на допрос

Полиция вечером 24 июля нагрянула с обысками к кандидатам в Московскую городскую думу Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову. Правоохранители планировали провести обыски также у Александра Соловьева и муниципального депутата Николая Баландина, но их не оказалось дома. Кроме того, около полуночи ряду независимых кандидатов поступили звонки с вызовом на допрос в Следственный комитет в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ).

Во время обыска у Гудкова искали материалы, имеющие отношение к столичным митингам 14,15 и 19 июля в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В итоге были изъяты все носители информации, "вплоть до дисков с детскими мультфильмами", как рассказал "МБХ Медиа" пресс-секретарь политика Алексей Обухов. Дмитрию Гудкову вручили повестку с требованием явиться на допрос 25 июля в 10 утра. По словам оппозиционера, он находится в статусе свидетеля.

Директора Фонда борьбы с коррупцией и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова после обыска у него дома отвезли в Следственный комитет. Он так же находится в статусе свидетеля. Жданов отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. У Жданова в частности спрашивали, известны ли ему случаи воздействия на членов Мосгоризбиркома "с целью воспрепятствования их законной деятельности, а также понуждению к принятию положительного решения" о регистрации кандидатов, передает "Медиазона".

Источники ТАСС в правоохранительных органах сообщали, что в ночь с 24 на 25 июля обыски в связи с делом по ст. 141 УК РФ проходили по семи адресам.

Звонки о необходимости явиться на допрос получили незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Геннадий Гудков, Любовь Соболь и Юлия Галямина.

Утром 24 июля на выходе из дома был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Его обвинили в призывах к участию в несогласованной акции 27 июля. Политик был арестован на 30 суток.

Протесты против недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются в столице с середины июля. На согласованном митинге 20 июля на площади Сахарова проект «Белый счетчик» насчитал 21,5 тысячу участников.