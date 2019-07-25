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Муниципал

19:04

Несостоявшийся кандидат в губернаторы Петербурга требует 1 трлн рублей у ИКМО «Владимирский округ»  

фото ЗакС политика Несостоявшийся кандидат в губернаторы Петербурга требует 1 трлн рублей у ИКМО «Владимирский округ»  

Временно неработающий уроженец Находки Владислав Бузаров, пытавшийся зарегистрироваться сначала кандидатом в губернаторы Петербурга, а затем – в депутаты муниципального совета МО «Владимирский округ», будет судиться с местной избирательной комиссией.

Куйбышевский районный суд назначил рассмотрение его дела на 13 августа. На сайте суда ответчиком числится «ИКМО». Бузаров объяснил ЗАКС.Ру, что речь идет об ИКМО «Владимирский округ», которая не допустила его до выборов. Незарегистрированный кандидат потребовал выплатить ему 1 триллион рублей компенсации морального вреда. По его словам, у этой суммы есть экономическое обоснование.

- В 205 избирательном округе проживает 10,5 тысяч человек. 1 триллион рублей – это валовый продукт округа за 100 лет, - рассказал Бузаров. – 100 лет – хороший срок, чтобы что-то спланировать.

Истец уточнил, что у ИКМО было сразу несколько претензий к его пакету документов. В частности, комиссию не устроило, что в графе «род занятий» выдвиженец указал, что он «самообразовывающийся экономист». Кроме того, по его словам, ИКМО указал на недочеты в оформлении подписных листов.

Также Бузаров сообщил, что подал еще один иск: об отмене отказа в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты. Дата его рассмотрения пока не назначена.

Напомним, Бузаров был одним из первых пришедших в Горизбирком, чтобы заявить о готовности участвовать в выборах губернатора Петербурга. Однако впоследствии предоставить подписи муниципальных депутатов и жителей города он не смог. В 2013 и 2018 годах он пытался зарегистрировать кандидатом в мэры Москвы.


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