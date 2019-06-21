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17:49

Кандидат в губернаторы Бузаров планирует подать подписные листы в ГИК 24 июня

фото ЗакС политика Кандидат в губернаторы Бузаров планирует подать подписные листы в ГИК 24 июня

Самовыдвиженец в кандидаты на должность губернатора Петербурга Владислав Бузаров не исключает, что подаст подписные листы в Горизбирком уже 24 июня. Об этом он сообщил в разговоре с ЗАКС.Ру 21 июня.

Бузаров рассказал, что публикует всю информацию о своей избирательной кампании в социальных сетях в регулярном режиме. В частности, на страницах «ВКонтакте» и Twitter. Там же он намерен сообщить о повторном визите в Горизбирком. 

Также в своем Twitter самовыдвиженец пишет четверостишья. В частности, о политических новостях Петербурга – о том, что документы в Горизбирком подали 25 человек, пожелавших стать губернаторами. Или, например, о том, как поддержать кандидата подписью:

…паспортные данные в пользу кандидата возможно внесть,

 в посильном виде, selbstverstandlich, в любой приёмный пункт… (орфография автора – прим. ЗАКС.Ру)

Напомним, самовыдвиженцам в кандидаты на пост губернатора необходимо сдать в ГИК подписи поддержавших их избирателей и муниципальных депутатов. Подписей избирателей должно быть не менее 76 369, а муниципальных депутатов – 10% от общего числа мундепов.

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19:03    
Мало фриков, мало. Чувствуется сильное противодействие кролика, боится конкуренции.  Ещё бы штук 5 городских сумасшедших  кандидатами в губернаторы и штук 10 - в депутаты.

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