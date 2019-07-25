Ивана Жданова аналогично не стали регистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Рабочая группа Мосгоризбиркома окончательно отказала в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы в том числе и Ивану Жданову - еще одному "забракованному" выдвиженцу, уведомил он сам у себя в Twitter,

Членам рабгруппы понадобилось 30 минут для вынесения коллегиального решения.

Перед тем, как бесповоротно отказать Жданову, были отклонены апелляции Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и Сергея Митрохина.

Минувшим вечером за призывы к участию в несанкционированном мероприятии на 30 суток арестовали политика Алексея Навального и координатора его столичного штаба Олега Степанова.

Прошедшей ночью у части незарегистрированных кандидатов в МГД прошли обыски.