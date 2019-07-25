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20:01

Митинг в поддержку сестер Хачатурян перенесли из-за подготовки ко Дню ВМФ

фото ЗакС политика Митинг в поддержку сестер Хачатурян перенесли из-за подготовки ко Дню ВМФ

Администрация Петербурга сообщила организаторам митинга в поддержку сестер Хачатурян, что согласованное мероприятие невозможно провести в запланированный день 27 июля. Смольный объяснил свое решение подготовкой ко Дню ВМФ, праздничный парад в честь которого состоится 28 июля.

Как сообщили организаторы акции в соцсетях, чиновники предложили перенести митинг на 4 августа. "Наша группа приняла решение согласиться на перенос, так как мы не можем рисковать безопасностью участниц. И для нас крайне важно, чтобы событие всё же состоялось", - пишут заявители митинга. 

При этом организаторы отмечают, что считают требования о переносе нелегитимными. "Военный парад является для администрации более приоритетным мероприятием, чем митинг женщин за своё право на жизнь и свободу", - заявили они. 

Смольный согласовал митинг на площади Ленина в поддержку сестер Хачатурян 15 июля. Дата проведения парада ко Дню Военно-морского флота к тому времени уже была известна. 

Сестер Хачатурян – Марию, Ангелину и Крестину – обвиняют в убийстве их отца Михаила Хачатуряна. Девушки рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Многие высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия. В поддержку сестер высказался и лидер группы System of a Down Серж Танкян, заявив, что суды должны проявить к ним снисходительность. 11 июля стало известно, что следствие может возбудить уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна.

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