СМИ: Следком может возбудить уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян

Следственный комитет выделил в отдельное производство материалы в отношении Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве, для решения вопроса об уголовном деле пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, сделано это по факту совершения им преступлений в отношении своих дочерей. Его действия следователи могут квалифицируют по ст. 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера), уточнил источник.

В убийстве Хачатуряна обвиняют его дочерей, Марию, Ангелину и Крестину. На момент задержания им было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Многие высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия. В поддержку сестер высказался и лидер группы System of a Down Серж Танкян, заявив, что суды должны проявить к ним снисходительность.

В Петербурге и Москве неоднократно проходили пикеты в поддержку сестер. В Москве активисты собирались провести «марш сестер», но мэрия не согласовала проведение акции.