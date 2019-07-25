К зарегистрированному кандидату в Мосгордуму приходили из СК

Независимый кандидат в депутаты Московской городской думы Роману Юнеману вечером 25 июля сообщил в своем Twitter, что за сегодняшний день его дважды пыталась посетить представители Следственного комитета. Однако правоохранители приходили по старому адресу политика, где он давно не проживает.

Позже Юнеман сообщил, что созвонился с сотрудниками Следственного комитета и его заверили, что целью визита был не обыск. "Хотят что-то вручить. Что — пока не ясно. Кто — тоже непонятно. Сказал им актуальный адрес и попросил не ломиться к тёще. Завтра в 10:00 утра принесут", - написал кандидат.

Роман Юнеман, в отличие от таких известных оппозиционных кандидатов, как Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, успешно прошел этап регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Вчера, когда оппозиционеры сообщали об обысках в их домах и вызовах на допрос в связи с уголовным делом по ст.141 УК РФ о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, кандидат с силовиками не сталкивался. Во время интервью с "Медузой" Юнеман предположил, что его допустили до участия в выборах из-за того, что он так называемый "ноунейм" и власть не считает его опасным кандидатом. Кроме того, он предположил, что присутствие хотя бы одного независимого кандидата в бюллетене позволит избиркому делать вид, что оппозиция могла бы участвовать в выборах, если бы не грубые нарушения при сборе подписей.

Говоря об обысках в домах других кандидатов, Юнеман сказал: "Я думаю, мне должны доставить повестку [на допрос]. Прийти могут в любой момент. Но пока что ко мне не приходили. <...> Но во всяком случае я к этому готов, подписал с адвокатом соглашение о защите". Через несколько часов после публикации этого интервью стало известно о визите СК к Юнеману.

Напомним, сегодня Мосгоризбирком вновь отказал в регистрации Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Ивану Жданову и Сергею Митрохину. Соболь в знак протеста решила продолжить свою голодовку в здании избиркома и требует встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Она находится там уже 12 часов.