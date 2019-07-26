МГИК собирается подать заявление на Соболь в Следком

Мосгоризбирком предъявил обвинение Любови Соболь: члены комиссии заявили, что накануне она сорвала заседание рабочей группы, в связи с чем они решили подать на неё заявление в Следственный комитет, уведомил РИА "Новости" сотрудник МГИК Дмитрий Реут.

"Конечно, будем подавать на предмет проверки в совершении преступления по 141 статье Уголовного кодекса [Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий]", - уточнил Реут.

25 июля Соболь окончательно отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. В ответ на это юрист ФБК заявила, что намерена продолжить свою голодовку в стенах МГИК. Главное требование, выдвинутое ей, - встреча с Эллой Памфиловой.

"Ваши действия попадают под статью воспрепятствование работы комиссии. Пройдите в приемную, закончится заседание, и я вас с удовольствием выслушаю. Мы сейчас поставим вопрос с предложением обратиться в следственный комитет, что вы мешаете нам работать", - сообщил в назидание Соболь глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

В итоге соратница Навального решила остаться в здании до поздней ночи, после чего её вынесли оттуда на диване и сразу же задержали, доставив в ОП. Через несколько часов Соболь отпустили без протокола, но обязав прийти на допрос в СК к 11 утра 26 июля.