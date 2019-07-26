Шульман: На московских выборах во власти нет единого центра принятия решений

Политолог, специалист по законотворческому и электоральному процессам Екатерина Шульман проанализировала скандалы, связанные с выборной кампанией в Московскую городскую думу, и пришла к выводу, что снятие кандидатов, обыски и уголовные дела в отношении них никому не выгодны никому и что на сегодняшний день не существует единого центра принятия решений. Ей не верится в то, что инициатором и бенефициаром всех этих "безобразий" могут быть силовые структуры, мэрия, администрация президента или какая-либо политическая партия: "нет такой партии".

"Называть эту обстановку стабильностью и правопорядком не может, наверное, никто. <...> Никакой из сценариев не приводит к снижению протестной активности", - отметила она в эфире "Настоящего времени".

По образному выражению ученого, московские выборы 2019 года представляют собой "электоральную хтонь". Шульман уверена, что для власти соблюдать закон и не мешать кандидатам осуществлять свои избирательные права "по беспределу" - это выгодно.

Напомним, что с выборов сняли десятки кандидатов, забраковав собранные в их поддержку подписи. 24 июля СК возбудил в отношении протестующих кандидатов уголовное дело и провел у части из них ночные обыски. По мнению следствия, они препятствуют работе Мосгоризбиркома.