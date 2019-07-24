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13:20

СК по Москве возбудил дело о воспрепятствовании работе избиркомов из-за протестов

фото ЗакС политика СК по Москве возбудил дело о воспрепятствовании работе избиркомов из-за протестов

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование работе избиркома) после протестов независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму.

В СК заявили, что в июле «участники одного из движений» организовали проведеие «заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома» с целью давления на членов» городской и окружных комиссий. Следствие утверждает, что вместе с тем эти участники угрожали применением насилия к членам избиркомов.

В Москве акции против снятия независимых кандидатов с выборов продолжались с 14 июля. Тогда прошла крупная акция у Мосгоризбиркома. После 20:00 полиция начала жестко вытеснять участников акции и задерживать их, в том числе применяя физическую силу. Некоторым активистам понадобилась помощь медиков.

20 июля прошел согласованный митинг, в котором приняли участие свыше 20 тысяч человек. Акция прошла мирно, но 24 июля правоохранители задержали выступавшего там Алексея Навального. Ему вменяют нарушение ст. 20.2 КоАП из-за призывов к акции 27 июля.

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13:49    
13:39 Что-то Тузик разгавкался. Может испугался чего-то, или с хозяйского стола косточку требует.

13:39    
Правильно! Всех, мешающих работе избиркомов на нары! Лучше бы, конечно, было навальнистов тащить в костёр, но сколько вони будет тогда от них в городах...

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