Замглавы ЦИК раздражен словосочетанием "независимые кандидаты"

Заместитель председателя Центриизбиркома Николай Булаев, комментируя ход скандальных выборов в Мосгордуму, эмоционально высказался о терминологии, которая часто применяется по отношению к протестующим против своего недопуска политикам.

"Когда читаю: "независимых кандидатов" обидели... Это жаргон, который приобрел такое применение. Есть самовыдвиженец, есть кандидат от партии. Что такое независимый кандидат, я не очень понимаю, и от кого он независимый? От избирателей?", - цитирует его недоуменную реплику ресурс "МБХ Медиа".

Речь идет о протестных кандидатах, которые часто сами называют себя независимыми. Самые известные из них - Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Елена Русакова. Всех их, а также еще несколько десятков москвичей не допустили до участия в выборах, придравшись к подлинности собранных подписей. В ответ оппозиционеры стали проводить уличные акции, перед самой дерзкой из которых и запрещенной властями против них возбудили уголовное дело и стали проводить обыски и допросы.