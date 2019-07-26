В ИКМО "Красненькая речка" уничтожили подписные листы кандидатов-самовыдвиженцев

Избирательная комиссия МО "Красненькая речка" уничтожила подписные листы трех кандидатов в муниципальные депутаты Татьяны Алешиной, Андрея Артюшкина и Владимира Сотникова. Как рассказал ЗАКС.Ру один из координаторов общественного движения "Наблюдатели Петербурга" Глеб Чипига, об уничтожении документов стало известно во время заседания по оспариванию отказов, которое прошло 26 июля в Кировском районном суде.

"ИКМО заявила, что все подписные листы были утрачены. Якобы они где-то пострадали. Они приняли решение их утилизировать, поскольку они теперь не подлежат восстановлению", - сообщил Чипига.

По словам Чипиги, решения об отказе в регистрации основано на ведомости и итоговом протоколе проверки подписных листов, но самих листов сейчас нет.

Председатель ИКМО Владимир Решетников объяснил в суде, что подписные листы якобы испортились после того, как избиркому пришлось снять железную дверь с решеткой, объявление о продаже которой позже обнаружили на сайте "Авито".

По словам Решетникова, дверь в ИКМО сняли по требованию Центральной избирательной комиссии.

Кировский райсуд перенес слушания на понедельник и потребовал у ИКМО предоставить дополнительные документы.

Избирком "Красненькой речки" не первый раз уничтожает подписные листы, которые якобы пострадали в помещениях ИКМО. Например, после муниципальных выборов 2004 года несколько кандидатов в мундепы в суде оспаривали результаты выборов. Во время одного из заседаний выяснилось, что подписные листы кандидатов съели крысы.