Янкаускас сообщил о грубом визите силовиков к своим родителям

Обыски у москвичей, имеющих отношение к выборам в столичный парламент, продолжились визитом сотрудников Следственного комитета к родителям "навальниста", муниципального депутата Константина Янкаускаса, который с ними давно не живет.

По сведениям "ОВД-Инфо", в подъезде 77-летнему отцу Янкаускаса люди в форме выкрутили руки. Дверь в квартиру им решила не открывать мать политика.

Кроме того, силовики 26 июля пришли с обысками к кандидату в Мосгордуму Дмитрию Клочкову, которому, в отличие от Янкаускаса, удалось зарегистрироваться, и не застали его дома.

"У меня нет плана штурма мэрии завтра, не успел написать", - написал Клочков в социальных сетях, заочно обращаясь к визитерам.

Ранее, в ночь с 24 на 25 июля, обыски прошли в квартирах у снятых с выборов политиков Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Они проходят свидетелями по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности Мосгоризбиркома.