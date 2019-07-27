Явлинский вышел к протестующим в Москве

Вытесненные от здания московской мэрии, протестующие митингуют в переулках столицы, примыкающих к Тверской улице. Многие из них размахивают российскими флагами. В переулках очень тесно - и митингующие, и омоновцы упираются в припаркованные автомобили.

Запрещенную мэрией акцию за допуск к выборам независимых кандидатов посетил основатель "Яблока" Григорий Явлинский, давший короткий комментарий "Настоящему времени".

"Я выражаю мнение огромного количества людей, протестуя против таких способов, как обыски, аресты, задержания, фальсификации подписей - подавления граждан, которое ведет к уничтожению процедуры выборов", - сказал он.

По его мнению, муниципальные выборы в обеих столицах власти проводят максимально глупо, непрофессионально и абсурдно.

"Абсолютно неприемлемая путинская система, которая унижает граждан и не позволяет россии двигаться вперед", - заявил политик.

Всего на акции и незадолго до ее начала, по последним сведениям "ОВД-Инфо", задержали более 300 человек.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.