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Новости

13:24

"Бессрочника" задержали у Невы за попытку пикета против задержаний в Москве

фото ЗакС политика "Бессрочника" задержали у Невы за попытку пикета против задержаний в Москве

Полицейские задержали активиста «бессрочного протеста» в Петербурге Евгения Мусина, об этом он сообщил в своем Facebook.

Активист собирался встать в пикет против «беспредела силовиков» на митинге 27 июля в Москве, сообщает Telegram-канал «Агит Россия». По словам Мусина, его задержали на Университетской набережной со свернутым плакатом. 

Мусин предположил, что его задержали «по привычке». По его словам, полицейские сначала спросили про плакат и попросили развернуть его, затем им показалось, что активист похож на разыскиваемого по делу о разбойном нападении.

Мусин утверждает, что в 30-м отделении полиции, куда его доставили, в разговоре между полицейскими упоминалось о приказе на задержание от ФСО. В Петербурге на Неве проходил военно-морской парад, который принимал президент Владимир Путин.

В Москве 27 июля состоялась акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. На акцию вышли несколько тысяч человек, которые ходили по центру столицы до ночи. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя физическую силу и спецсредства. Было задержано более 1300 человек – рекордное количество за последние годы. Не менее 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

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13:40    
Все "бессрочники" или бунтовщики - навальнисты мгновенно исчезнут с улиц России при отправке первого эшелона с прозападниками в Сибирь на лесоповалы и урановые рудники! Моментально толпой рванут на Запад или в Израиль, потому надо пред ними закрыть границу на замок! России для роста ВВП нужна бесплатная рабочая сила из прозападной "пятой колонны! Готовим вагоны для перевозки скота(КРС) и скотов!

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