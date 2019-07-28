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10:34

Количество задержаний на митинге 27 июля в Москве побило рекорд за последние семь лет

фото ЗакС политика Количество задержаний на митинге 27 июля в Москве побило рекорд за последние семь лет

По итогам митинга 27 июля за честные выборы в Москве полиция задержала более 1373 участников, из них не менее 152 оставили в отделах на ночь, передает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, это рекордное число задержаний как минимум за последние семь лет. До этого рекорд по задержаниям  держала акция «Он нам не Димон» в 2016 году: тогда в Москве задержали 1043 человека.

Некоторых участников отпустили без протоколов, некоторым вменяют нарушения разных частей ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). Дважды задержанную накануне Любовь Соболь отпустили ночью с протоколом по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).

Полиция жестко разгоняла людей, сообщается о 77 избитых участниках. Не менее чем к 10 журналистам полицейские применили силу, в автозаки попали как минимум 18 сотрудников СМИ. При этом до акции управление МВД по Москве предлагало СМИ аккредитовывать своих сотрудников, хотя по закону этого для работы журналистов на несогласованном митинге не требуется.

Поводом для митинга в Москве, на которые вышли несколько тысяч человек, стали многочисленные отказы независимым кандидатам в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы. Вечером 27 июля политики Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие оппозиционеры планировали провести встречу со своими избирателями. Полиция применяла грубую силу к москвичам, многие жаловались на серьезные травмы. Среди пострадавших оказались и муниципальный депутат Александра Парушина, и несколько журналистов.

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12:50    
Уверен, что полиция вчера могла всех бунтовщиков задержать и отправить в ОВД, но их же надо кормить, поить, предоставлять туалет, везти транспортом в суды и тд. итп., а это огромнейшие расходы... Потому власти надо потихоньку ремонтировать и вводить в строй бывшие сибирские лагеря ГУЛАГ, так как накопилась масса негодяев-русофобов пойти на отсидку по следам антисоветчиков 30-х и бесплатно поработать на Родину и своё содержание!

12:21    
Рекорд-это хорошо, но до Парижа далеко, где по 3 тысячи "жёлтых жилетов" арестовывали...Надо догонять демократический Париж, а лучше перегнать!

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