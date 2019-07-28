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15:10

СПЧ подготовит доклад президенту по итогам митинга 27 июля в Москве

фото ЗакС политика СПЧ подготовит доклад президенту по итогам митинга 27 июля в Москве

Совет при президенте по правам человека подготовит доклад по итогам митинга в Москве 27 июля, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на главу СПЧ Михаила Федотова.

Накануне в разговоре с «Интерфаксом» Федотов заявил, что видел необоснованные задержания протестующих. «У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми в автозаке. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами», - сказал Федотов. Он добавил, что «придется поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии».

Член СПЧ Николай Сванидзе сказал, что участники акции вели себя мирно. Он говорил, что задержания были «произвольными, выхватывают и тащат в автозаки мужчин и женщин». Протестующие же вели себя неагрессивно, в цивилизованной форме, неоскорбительно выражали свое мнение о властях, на что имели «полное право», добавил Сванидзе.

На акцию 27 июля в Москве вышли несколько тысяч человек, которые ходили по центру столицы до ночи. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя физическую силу и спецсредства. Было задержано более 1300 человек – рекордное количество за последние годы. Не менее 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

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