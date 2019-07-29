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Новости

9:23

СМИ: У Навального диагностировали "крапивницу"

фото ЗакС политика СМИ: У Навального диагностировали "крапивницу"

У политика Алексея Навального, доставленного из спецприемника, где он отбывал очередной административный арест, в 64-ю столичную больницу, врачи диагностировали аллергическую реакцию более известную как "крапивница", уведомил "Интерфакс" врач терапевтического отделения медучреждения Эльдар Казахмедов.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека «крапивницы»", - уточнил медик.

Казахмедов добавил, что оппозиционера ранее осмотрел главный столичный иммунолог-аллерголог, которая поставила ему предварительный диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и могло привести к отеку и появлению сыпи на лице Навального.

Навальный попал в больницу накануне, 28 июля, утром. В палату к нему не хотели пускать его лечащих врачей, позволяя лишь, по словам адвоката, "оценить состояние через дверной проем". При этом медики не исключили, что состояние политика может быть вызвано из-за "воздействия неопределенных химических веществ".

У больницы в течение дня собирались люди, требовавшие допустить врачей к Навальному. В результате были задержаны более 20 человек, в том числе - с применением грубой силы, а петербургскому фотографу Георгию Маркову сломали камеру.

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13:28    
"Грешно смеяться над больными людьми".

13:22    
...а также понос и золотуха!))))
Хорош боец.

11:08    
Навального пожизненно на нары, как и его поклонников!

10:51    
Свободу Навальному!
Совершенно незаконное лишение человека свободы.
Силовики обнаглели. Прокуратура лежит.

10:25    
10.23
Вы шизофреник? Вы не там врагов ищите.

10:23    
Навальнисты в массе свой это поклонники главных евро"ценностей" -гомосексуализма, педофилии, наркоты и других мерзостей, потому вполне возможно, что на морде у Навального производное от употребления наркотиков

10:07    
Скорее всего у Навального передозировка наркотиками!

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