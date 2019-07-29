Газета РБК вышла с обложкой, посвященной столичной акции гражданского несогласия

Бумажная версия бизнес-издания РБК вышла сегодня, 29 июля, с обложкой, посвященной несанкционированному митингу за честные выборы, который прошел в минувшую субботу и завершился массовыми задержаниями.

Фотографию приводит у себя в Facebook журналист Тимофей Дзядко.

На обложке - цифра 1074: именно столько человек, по версии столичного МВД, было доставлено в отделы полиции 27 июля. Между тем, по подсчетам "ОВД-Инфо", количество задержанных - 1373.

Фото: Тимофей Дзядко

Большинство отпущено с протоколами по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования); другим предписали явиться в полицию 30 или 31 июля, либо отпустили без составления протокола.

Несогласованный властями митинг продолжался в столице на протяжении сами часов. Задержания начались с самого утра, до "официального" начала акции.

Задержаны были "забракованные" Мосгоризбиркомом кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков.

По оценке московской полиции, мероприятие посетили 3,5 тысяч человек. Оппозиционеры называют иную цифру - 10 тысяч.

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