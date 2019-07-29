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Новости

12:10

Газета РБК вышла с обложкой, посвященной столичной акции гражданского несогласия

фото ЗакС политика Газета РБК вышла с обложкой, посвященной столичной акции гражданского несогласия

Бумажная версия бизнес-издания РБК вышла сегодня, 29 июля, с обложкой, посвященной несанкционированному митингу за честные выборы, который прошел в минувшую субботу и завершился массовыми задержаниями.

Фотографию приводит у себя в Facebook журналист Тимофей Дзядко.

На обложке - цифра 1074: именно столько человек, по версии столичного МВД, было доставлено в отделы полиции 27 июля. Между тем, по подсчетам "ОВД-Инфо", количество задержанных - 1373.

rbk-1074.jpg (68 KB)

Фото: Тимофей Дзядко

Большинство отпущено с протоколами по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования); другим предписали явиться в полицию 30 или 31 июля, либо отпустили без составления протокола. 

Несогласованный властями митинг продолжался в столице на протяжении сами часов. Задержания начались с самого утра, до "официального" начала акции.

Задержаны были "забракованные" Мосгоризбиркомом кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков.

По оценке московской полиции, мероприятие посетили 3,5 тысяч человек. Оппозиционеры называют иную цифру - 10 тысяч.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:10    
12:21 Как все фашисты, вы сознательно смешиваете патриотизм и геополитику, защиту и агрессию, потому что сущность вашей идеологии - милитаризм, репрессии и экспансионизм.

14:02    
12:21 Российская коррумпированная власть противостоит всем гражданам России.

12:33    
Да, граждан России, которые не признают Крым российским, которые не поддерживают борьбу за свободу РУССКИХ людей в Донбассе, необходимо гнать с гос. службы, не допускать  в гос. органы! Такой нужно ввести тест на патриотизм, возможно, используя детекторы лжи!

12:21    
Всякая власть(государство) чего-нибудь стоит, если может противостоять внешним и внутренним врагам, к которым со 100%-м основанием можно отнести прозападную "пятую колонну" России!, к которой и относятся незарегистрированные кандидаты! Совершенно не играет роли законно или не очень им отказали в регистрации!!! Нельзя и всё! Нельзя допускать во власть русофобов, ненавистников России, РУССКОГО МИРА, нашей героической истории, нашей  геополитики, противников воссоединения Крыма и тд. и тп.!

Страница 1-ая (всего: 1)
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