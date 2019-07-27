Число задержанных в Москве превысило тысячу человек

Митинг за честные выборы в Москве подходит к концу, однако полиция продолжает задержания. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных составляет уже 1007 человек. По данным МВД, в автозаки попали 1074 человека.

Полиция применяла грубую силу к москвичам, многие жаловались на серьезные травмы.

Среди пострадавших оказались и муниципальный депутат Александра Парушина, и несколько журналистов.

В числе москвичей, недавно задержанных на акции за честные выборы, оказался писатель и публицист Виктор Шендерович. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. По словам Шендеровича, вместе с ним в автозаке еще 21 человек, один из которых является гражданином Казахстана.

Также задержаны независимые кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина, Иван Жданов и Любовь Соболь, известная по участию в Pussy Riot Мария Алехина, активист Дмитрий Энтео и многие другие.

Акция в Москве, посвященная протесту против недопуска независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму, началась около двух часов дня. Задержания же полиция начала проводить еще с утра.