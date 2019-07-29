Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

16:13

СМИ: СК возбудил дело против участника митинга 27 июля

фото ЗакС политика СМИ: СК возбудил дело против участника митинга 27 июля

Столичный Следком возбудил уголовное делопроизводство в отношении демонстранта, принимавшего участие в несанкционированном протестном мероприятии в Москве 27 июля, поделился с ТАСС источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый мужчина, чье имя не сообщается, кинул в бойца Росгвардии мусорный бак, уточнил некоторые детали информатор агентства. Дело, продолжил он, возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Демонстрант на данный момент находится в ОВД "Мещанский".

Ранее издание Baza также известило о возбуждении уголовного дела, добавляя от себя, что подозреваемым якобы является 48-летний Евгений Коваленко, а пострадавшим - силовик по фамилии Салиев.

Несогласованный властями митинг продолжался в столице на протяжении сами часов. Задержания начались с самого утра, до "официального" начала акции.

В автозаки попали также "забракованные" Мосгоризбиркомом кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков. Яшина сегодня арестовали на 10 суток за призывы к участию в акции.

По оценке московской полиции, мероприятие посетили 3,5 тысяч человек. Оппозиционеры называют иную цифру - 10 тысяч.

Задержано было рекордное количество человек - свыше 1300.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:21    
Вероятно, теперь с улиц уберут все мусорные баки, чтобы в следующий раз их не использовали, как средство самозащиты от массового избиения граждан силовиками.

16:36    
16:18 Слово "бунтовщик" - из арсенала дореволюционной, царской пропаганды, практически не употре[цензура]вшееся в советское, в том числе - сталинское, время, по понятным причинам. Саша его употре[цензура]ет бессознательно, так как чувствует что служит нуворишам, претендующим на новую аристократию, но не хочет сам себе признаться. Саша, вы - бесплатная прислуга крупного капитала и коррумпированного чиновничества. Ваше "хобби" - садомазохизм в политической обёртке.

16:18    
Надо 100-150 бунтовщиков минимум посадить в назидание другим! Самых злостных подонков и оказавших сопротивление доблестному ОМОНу и Росгвардии!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
21:17 Марию Алехину оштрафовали на 150 тысяч рублей за митинг 27 июля

21:04 Муниципал: ИКМО «Литейный округ» со второй попытки решила зарегистрировать 18 кандидатов от «Яблока»

21:00 Директор ФБК арестован на 15 суток

20:56 В Адмиралтейском районе проложили 200 метров новой улицы

20:37 Муниципал: Роскомнадзор наказал главредов муниципальных газет за “тайные” решения о дате выборов

20:27 Ройзман отметил спокойствие и корректность протестующих москвичей   1

19:57 Объявлены промежуточные итоги голосования за название для арт-парка у Малой Невы

19:52 Муниципал: ИКМО “Смольнинское” повторно отказала экс-главе штаба Навального в регистрации

19:42 Муниципал: Суд обязал ИКМО «Красненькая речка» пересмотреть решение об отказе в регистрации кандидата   1

19:23 Бросившего урну в росгвардейца мужчину арестовали на два месяца   2

19:01 Муниципал: Кандидаты от ЛДПР подали в суд на ИКМО «Сергиевское»

18:53 Латынина отказывается верить в аллергию, диагностированную у Навального   1

18:50 Росстат констатировал: в РФ стало ещё больше бедных   1

18:21 Белковский: России выгодно вернуть захваченных моряков на Украину   2

18:16 Мэрия Москвы согласовала новую акцию оппозиции за допуск кандидатов до выборов в Мосгордуму   1

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru